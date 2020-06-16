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Kocası tutuklanan muhalif aday bu sefer de çocuklarıyla tehdit edildi

Belarus'un 1994 yılından beri Devlet Başkanı olan Alexander Lukashenko önümüzdeki seçimlerde dikkat çeken bir rakip ile karşı karşıya. Kocası hükümet aleyhinde bir blog yazdığı için tutuklanan yeni aday Svetlana Tikhanouskaya, "Çocuklarımla bile tehdit etseniz yarışı bırakmayacağım" mesajını verdi.

Sozcu.com.tr
17:54 -
Haberler Dünya
Kocası tutuklanan muhalif aday bu sefer de çocuklarıyla tehdit edildi

Belarus’ta ilginç bir seçim yarışı yaşanıyor. Ülkeyi, Sovyetler Birliği’nden ayrıldığından beri yöneten Alexander Lukashenko, bir çok Avrupalı devlet ve ABD tarafından insan hakları ihlalleri ile suçlanıyordu.

Geçtiğimiz ay Lukashenko’ya muhalif bir blog sayfasının sahibi olan Syarhei Tsikhanouski tutuklanmış ve mahkeme yeni muhalif adayın kocası hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemişti.

Svetlana Tikhanouskaya kocası Syarhei Tsikhanouski’nin tutuklanmasının ardından bir şok daha yaşadı.

Svetlana Tikhanouskaya, 100 bin imza için geçtiğimiz günlerde sokaklara inmişti. Reuters

İSİMSİZ TELEFON İLE TEHDİT EDİLDİ

İsimsiz bir telefon aldığını belirten Tikhanouskaya, arayan kişinin kendisini çocuklarıyla tehdit ettiğini duyurdu.

Başkanlık yarışında adaylığını açıklayan Tikhanouskaya son olarak yaptığı açıklamada çocuklarının ondan alınmasıyla tehdit edilmesine rağmen kampanyasına devam edeceğini de belirtti.

Reuters’taki habere göre tehdit telefonu Tikhanouskaya adaylık için gereken 100 bin imzayı topladıktan hemen sonra geldi.

Çocukları ya da zorluklarla mücadele etme arasında seçim yapmaya zorlandığını belirten Tikhanouskaya, “Mücadele etmeyi seçtim çünkü kocama ancak bu şekilde yardım edebilirim” dedi.

Lukashenko, corona ile mücadele konusunda birçok eleştiri alıyor. Reuters

CORONA KARNESİ ZAYIF

Ülkesindeki muhalif eğilimlere yönelik uyguladığı baskıcı yöntemler sık sık eleştirilen Belarus’un 26 yıllık Devlet Başkanı Lukashenko, ülkedeki corona virüsü salgını sırasında da eleştirin hedefi olmuştu.

Belarus’ta Avrupa’daki diğer ülkeler gibi tedbir almayı reddeden Lukashenko, Rusya ile geliştirdiği iyi ilişkilerle zaman zaman gündeme geliyor.

Lukashenko yönetimi, dünya sıralamasında 23. sırada bulunan Belarus’ta bugüne kadar 55 binden fazla vaka tespit edildiğini ve sadece 318 ölüm yaşandığını belirtiyor.

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Son güncelleme: 17:59 16.06.2020
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