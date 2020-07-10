Komşuda 2 bebek ve bir çocuk coronadan öldü

İran'da corona virüsü salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Rezevi Horasan Eyaleti’ne bağlı Türbet Cam şehrinde 5 günlük ve 59 günlük 2 bebek ile 3 yaşındaki çocuk corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Türbet Cam Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Afkar, yaptığı açıklamada “Rezevi Horasan eyaletinde bulunan Türbet Cam şehri corona virüsünde kırmızı bölgede yer alıyor ve ikinci dalga ile karşı karşıya” ifadelerini kullandı.

HALKIN DİKKAT ETMEMESİ VAKALARI ARTIRDI

Afkar, halkın kişisel hijyen ve sağlık protokollerine dikkat etmemesi sonucu corona virüsünün bölgede arttığına vurgu yaptı. Rektör, şu ana kadar bölgede 840 kişinin corona virüsüne yakalandığını ve 60 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afkar, “Ne yazık ki, bölgede 2. dalganın başlamasıyla 5 günlük ve 59 günlük 2 bebek ile 3 yaşındaki 1 çocuk virüs nedeniyle hayatını kaybetti” dedi. (İHA)

ʻʻ İran'da son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 262 artarak, 252 bin 720'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 142 kişi artarak, 12 bin 447'ye ulaştı.

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