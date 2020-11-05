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Komşuda alarm! Ülke genelinde karantina ilan edildi

Yunanistan'da corona virüsü (Covid-19) salgınında vakaların yeniden artışının önüne geçilebilmesi amacıyla ülke genelinde 3 hafta süreyle karantina kararı alındı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:13, 05/11/2020
Haberler Dünya
Komşuda alarm! Ülke genelinde karantina ilan edildi

Avrupa'da corona salgınına karşı birçok ülke sokağa çıkma yasaklarını yeniden uygulanmaya başladı. İki hafta önce başkent Atina dahil olmak üzere salgından en fazla etkilenen bölgelerde tedbirlerin arttırıldığı Yunanistan’da şimdi de ülke genelinde karantina ilan edildi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis yaptığı açıklamada, 7 Kasım Cumartesi yerel saatle 06.00’dan itibaren ülke genelinde başlayacak üç haftalık karantina uygulamasının 30 Kasım’a kadar yürürlükte olacağını duyurdu. Son 5 günde vakalardaki ani artıştan sonra harekete geçmek zorunda kaldığını söyleyen Miçotakis, karantina olmadan sağlık sistemi üzerindeki baskının “dayanılmaz” olacağını vurguladı.

Cumartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek yeni kısıtlamalar kapsamında, marketler ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatılacak. Halkın, dışarı çıkabilmesi için izin alması gerecek. Karantina kapsamında ilkokulların açık kalmasına karar verilirken, ortaokul, lise ve üniversitelerde ise uzaktan eğitime geçilecek. (İHA)

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Yunanistan'da şu ana kadar 46 bin 892 vaka tespit edilirken, 673 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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Avrupa Başbakan Corona Cumartesi Danimarka Hollanda Japonya Sağlık Yunanistan
Yayınlanma Tarihi:18:12,
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