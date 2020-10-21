Komşuda bankada rehine krizi! 4 milyon TL istiyor

Gürcistan’ın Zugdidi kentinde hareketli saatler yaşanıyor. Yerel medyada yer alan habere göre, Gamsakhurdia caddesi üzerindeki bir bankaya giren silahlı zanlı, şube çalışanlarını ve müşterileri rehin aldı.

Olay yerine çok sayıda özel hareket polisi gönderildiği ifade edilirken, ekiplerin soyguncuyu ikna etmeye çalıştığı bildirildi.

Soyguncunun 30 kişi oldukları tahmin edilen rehineleri bırakmak için 500 bin dolar (4 milyon TL) talep ettiği iddia edildi.

Rehine kriziyle ilgili açıklama yapan Gürcistan Başbakanı Girogi Gakharia, “Kolluk kuvvetlerinin operasyonu etkili ve en önemlisi barışçıl bir şekilde yürütmek için her türlü çabayı göstereceğinden eminim” dedi. (DHA-İHA)