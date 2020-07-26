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Komşuda corona alarmı! Bayramda sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak’ta son haftalarda corona virüsü vakalarında yaşanan artış nedeniyle Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

18:10 -
Haberler Dünya
Komşuda corona alarmı! Bayramda sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Corona virüsü salgını dünya genelinde etkisini arttırmaya devam ederken birçok ülke kısıtlamaları geri getiriyor.

Irak'ta son haftalarda artış gösteren corona vakaları nedeni ile Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

9 AĞUSTOS’A KADAR SÜRECEK

Irak Ulusal Sağlık Yüksek Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 30 Temmuz tarihinden 9 Ağustos tarihine kadar Kurban Bayramı boyunca kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu.

Komisyon, ülkede baş gösteren oksijen tüpü krizi konusunda da yeni bir adım atarak oksijen tüpü fabrikası kurmak isteyenlere kolaylık sağlanmasına karar verildiğini açıkladı.

Öte yandan ülkede toplam vaka sayısı 110 bin 32'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 362'ye yükseldi. (İHA)

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