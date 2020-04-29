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Komşuda corona ölümleri 6 bine dayandı

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İran'da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı... İran Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 80 insanın yaşamını yitirdiğini açıklayarak ülkede toplam ölüm sayısının 5 bin 957'ye çıktığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
14:16 -
Haberler Dünya
Komşuda corona ölümleri 6 bine dayandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki corona virüsü vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 93 bin 657'ye, ölenlerin sayısının ise 5 bin 957'ye yükseldiğini açıkladı.

Son 24 saat içerisinde bin 73 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 80 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, iyileşip taburcu olanların sayısının 73 bin 791'e ulaştığını ifade etti. Cihanpur, şu ana kadar 453 bin 386 Covid-19 testi yapıldığını söyleyerek, ”Şu anda hastanelerde 2 bin 965 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır” dedi.

Corona İran Ölüm Sağlık Sağlık Bakanlığı
Son güncelleme: 14:18 29.04.2020
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