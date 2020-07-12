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Komşuda corona virüsü paniği bitmek bilmiyor

İran son 24 saatte 2 bin 186 corona virüsü vakasını açıkladı. Ülkede vaka sayısı 257 bin 303 oldu.

Sozcu.com.tr
15:28 -
Haberler Dünya
Komşuda corona virüsü paniği bitmek bilmiyor

Orta Doğu’da corona virüsünün en sert vurduğu ülkelerden biri olan İran’da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 2.186 insanda corona virüsü tespit edildiği açıklandı. Ülkede güncel verilerle birlikte toplam vaka sayısı 257.303’e çıktı.

Öte yandan ülkede son 24 saat içerisinde 194 insanın daha hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkede corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 12.829’a çıktı.

Corona virüsünün İran’da tekrar artış göstermesiyle birlikte ülkenin ruhani lideri Hamaney bir video konferans düzenledi. Hamaney, “Salgının tekrar yayılması tamamen trajik. Bu bulaşma zincirini kırmak için herkes kısa vadede rolünü üstlensin ve ülkemizi kurtaralım” dedi.

Corona İran Orta Doğu
Son güncelleme: 15:38 12.07.2020
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