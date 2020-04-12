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Komşuda corona virüsü vaka sayısı artıyor!

Gürcistan'da corona virüsü vaka sayısı 252'ye yükseldi. Corona şüphesiyle 4 bin 925 kişi karantinaya alındı.

20:32 -
Haberler Dünya
Komşuda corona virüsü vaka sayısı artıyor!

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını nedeniyle vaka sayısı her geçen gün artıyor.

Gürcistan hükümeti tarafından corona virüsü salgını hakkında bilgi verilmesi amacıyla kurulan resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ülkede corona virüsü teşhisi konan kişi sayısının 252’ye ulaştığı aktarıldı.

Hükümet, 4 bin 925 kişinin de karantina altında olduğunu duyururken, 401 kişinin doktor gözetiminde tutulduğunu, 67 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi. Hükümet, yaptığı yazılı açıklamada ülke genelinde 3 kişinin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gürcistan'da corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında 21 Nisan tarihine kadar olağanüstü hal ve karantina ilan edildi. (İHA)

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