Komşuda korkulan oluyor: 12 bin Covid-19 vakası

2019 yılının son haftalarında Çin’de ortaya çıktıktan sonra İran’a ulaşan ve kısa bir süre içerisinde bütün dünyaya yayılan corona virüsü salgınıyla ilgili Tahran yönetiminden flaş bir açıklama geldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ülkede günlük corona virüsü vaka sayısının 12.543’e ulaştığını duyurdu. Güncel artış ile birlikte ülke genelindeki toplam vaka sayısı 762.068’e çıktı.

Lari, son 24 saat içerisinde 459 insanın da yaşamını yitirdiğini duyurdu. İran’da güncel verilere göre Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 41.493’e çıktı.

Orta Doğu’da corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerde başı çeken İran, Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısında da üst sıralarda yer alıyor. İran, ABD, Brezilya, Hindistan, Meksika, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya’nın ardından en çok ölümün yaşandığı sekizinci ülke konumunda.