İki komşudan kötü haber! Sayı arttı…

Corona virüsünden dünyanın dört bir yanından haberler gelmeye devam ediyor.

Irak’ta virüs nedeniyle bugüne kadar 7 kişi hayatını kaybetti. Son gelen bilgilere göre, ülkede karantina alınanların sayısı 62’den 71’e yükseldi.

BULGARİSTAN’DA DA SAYI YÜKSELDİ

Bulgaristan Başbakanı Borisov, bugün Avrupa Konseyi liderleriyle yaptığı görüntülü konferansta, AB üyesi ülkelere Corona virüsüne karşı önlemler ve tıbbi donatım için 25 milyar euro sağlanılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

Başkent Sofya’da Çin pazarı olarak bilinen ve toptan satışların yapıldığı ‘İliyantsi’ pazarında çalışan 66 yaşında kadın ile 70 yaşındaki eşinin virüs testlerinde pozitif sonuç verdiği anlaşıldı. Aile, şu an ülkenin en büyük Ulusal Acil Yarım Hastanesi olan Pirogov Hastanesi’nin enfeksiyon bölümünde tecrit odalarına alındı.

Bulgaristan Kriz Merkezi Başkanı Tümgeneral Vetsislav Mutafçiyski, 70 yaşındaki kişinin dün çok ciddi akciğer komplikasyonuyla Pirogov Hastanesi’ne geldiğini, bugün eşinin de aynı belirtilerle hastaneye yatırıldığını duyurdu.

Kadının sağlık durumunun çok ağır olduğu ve hastanenin şok bölümüne alındığı açıklanırken, ailenin yurt dışına çıkmadığı kaydedildi.

Bulgaristan’ın Plevne kentinde 27 yaşında ve 61 yaşında iki erkekte ve Gabrovo’da 75 yaşında bir kadın ve onun tedavi gördüğü hastanede hemşire olan bir kadına yapılan virüs testleri pozitif çıkmıştı. DHA

İLGİLİ HABER Corona virüsüne karşı alınan önlem sosyal medyada gündem oldu!