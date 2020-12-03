Komşuya corona aşısı Mart’ta ulaşacak

Irak Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Genel Müdürü Riyaz el-Helfi bir televizyon kanalından yaptığı açıklamada, Amerikan ilaç firması Pfizer ile Alman merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech'in corona virüsüne (Covid-19) karşı ortak geliştirdiği aşının ülkeye gelecek Mart ayında ulaşacağını duyurdu. Riyaz el-Helfi açıklamasının devamında, 300 bin kişilik 600 bin aşının ilk etapta devlet kurumlarına tahsis edileceğini ifade etti.

Mali kriz içinde olan Irak'ın 19 milyon aşı temin edebilmesi için 208 milyon Dolara ihtiyaç duyduğunu kaydeden Riyaz el-Helfi, Pfizer şirketinin aşının Irak'ta dağıtılmasına ve taşınmasına hazır olduğunu vurguladı.

Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgının başladığı Mart ayından bu yana ülkede toplam 558 bin 767 vaka kaydedilirken, 12 bin 361 kişi ise corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. (İHA)

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