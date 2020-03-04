Kongre’den Kaşıkçı çağrısı: Açıklayın yoksa av sezonu başlar

Wasington Post gazetesinde yazılar kaleme alan Cemal Kaşıkçı’nın Ekim 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülmesi emrini Veliaht Prens Muhammed Bin Salman’ın bizzat verdiğine dair CIA’in elinde somut deliller olduğu öne sürülüyor.

Euronews Türkçe’nin aktardığı habere göre İstihbarat Komitesi’ndeki demokrat senatörlerden Ron Wyden, “Eğer ülkemiz, dostlarımız ve müttefiklerimiz barbarca bir eylem karşısında hiçbir şey yapmadan durursa bu dünyaya çok yanlış bir mesaj olur. Her yerde gazeteciler için av sezonu başlar” dedi.

Riyad, Kaşıkçı’nın ölümüne ilişkin sorumluluğu kabul etmiş ancak Prens Bin Salman’ın olaylarla ilgisi olduğu iddiaları reddetmişti.

‘SİLAH TİCARETİ ENGELLİYOR’



ABD’de Suudi Arabistan konusunda gerek Kaşıkçı cinayeti gerek ülkede yaşanan temel insan hakları ihlalleri gerekse Yemen’de yaşananlar nedeniyle partiler üstü bir pozisyon oluşmuş durumda.

Ne var ki, Trump yönetimi talep edilen politikaların Kongre’den geçmesine engel oluyor. Bunun arkasındaki sebeplerden birinin ABD ile Suudi Arabistan arasında yüz milyar doları aşan silah ticareti olduğu düşünülüyor.

SANDERS AÇIKLAYABİLİR

Trump’ın başkanlık yarışında en ciddi rakiplerinden Demokrat Bernie Sanders, koltuğa oturması halinde bu ve benzeri olaylara ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaşacağını seçim kampanyasında ifade ediyor.