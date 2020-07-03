Köpeklerde insan yılı hesabı değişti! Çok daha çabuk gelişiyorlarmış

ABD’nin California Üniversitesi’nden araştırmacılar köpeklerle ilgili çarpıcı bir çalışma gerçekleştirdi. Her 1 köpek yaşının 7 insan yaşına denk geldiği teorisini ele alan uzmanlar labrador cinsi köpekleri mercek altına aldı.

Köpeklerin genomlarındaki metil grupları inceleyen uzmanlar, ilk birkaç yıldaki gelişimin sanılandan daha hızlı olduğu sonucuna vardı.

Köpeklerdeki ilk 7 haftanın insanlardaki 9 ayla kıyaslanabileceği, bu dönemde hem köpeklerde hem de insanlarda süt dişlerinin çıktığı belirtildi.

HIZ SABİT DEĞİL



Guardian’da yer alan habere göre 1 yaşındaki bir köpeğin gelişiminin 30 insan yaşına denk olduğu vurgulandı. Ancak bu olgunlaşma hızı da sabit değil.

Gelişimin zamanla yavaşladığına dikkat çeken uzmanlar, 4 yaşına gelen köpeğin 54 insan yaşına ulaşmış olduğunu ifade etti.

14 yaşında bir köpeğin ise 70’li yaşlarındaki bir insanla eşit olduğu savunuldu.