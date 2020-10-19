Kopenhag belediye başkanı cinsel taciz suçlamalarının ardından istifa etti

Yapılan araştırmalar ve analizlere göre dünyanın en mutlu ülkeleri arasında gösterilen Danimarka’da cinsel taciz skandalı patladı… Ülkenin başkenti Kopenhag’ı 2010’dan beri yöneten Frank Jensen’in görevi sırasında yanında çalışan iki kadına cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.

Hafta sonunda ülkenin çok okunan gazetelerinden Jyllands-Posten’de yayınlanan haberde aynı zamanda hükümetteki Sosyal Demokrat Parti’nin de genel başkan yardımcısı olarak çalışan Jensen’in 2012 ve 2017’de iki kadına cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkarılmıştı.

“ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM”

10 yıldır Kopenhag’ı yöneten Jensen’in kadınları elle taciz ettiği açıklanırken bugün belediye başkanından bir açıklama geldi. Jensen kişisel Facebook hesabından bir açıklama yaptı. Jensen, gelen baskılar üzerine hem belediye başkanlığı görevini hem de Sosyal Demokrat Parti’deki rolünü bıraktığını açıkladı.

1990’larda kariyerine başlayan ve 30 yılı aşkın bir süredir siyaset sahnesinde bulunan 59 yaşındaki Jensen, “Taciz ettiğim kadınlardan özür dilemek istiyorum. Sosyal Demokrat Parti içerisindeki zararlı ve eski bir kültürün parçasıyım” ifadesini kullandı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, iddiaların çok ciddi olduğunu söyleyerek, “Sosyal Demokrat Parti’nin bazı sorunları olduğu bir gerçek ve bunların hemen değişmesi gerekiyor” dedi.