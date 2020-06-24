Korku filmi değil gerçek! Görenler inanamadı: Kafasına saplanan bıçakla sokağa fırladı

ABD’de corona virüsünün en çok etkilediği bölge olan New York’ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Harlem bölgesinde yaşayan bir adam, kafasına saplanmış bir bıçak ve üzeri kanlar içinde sokağa fırladı.

Adamın sokakta bir aşağı bir yukarı yürüdüğünü görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerindeki görgü tanıklarından biri, “Adam neredeyse kafasında bir bıçak olduğunu hissetmiyordu bile. Ambulansa binmeyi reddediyordu. Korku filminden fırlamış gibiydi” dedi.

Uzun uğraşlar sonrası ikna edilen ismi açıklanmayan adam hastaneye kaldırıldı. Kafatasına ulaşmayan bıçak çıkarılırken adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin elde ettiği ilk bilgilere göre, adam ve beraberindeki bir kadın, bir saldırganın hedefi oldu. Kadını yanağından yaralayan saldırgan, adamın kafasına bıçağı sapladıktan sonra kayıplara geçti. Polis olayın detaylarını ortaya çıkarmak ve zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.