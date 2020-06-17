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Korkunç iddia! Bakım evlerinde ölenlerin oranını paylaştılar

Avrupa'daki corona virüsü salgınının en çok can aldığı ülkelerden biri olan İspanya'da yerel medya skandal yaratacak bir iddiayı gündeme getirdi. El Pais adlı gazetenin haberine göre başkent Madrid bölgesindeki yaşlı bakım evlerinde bulunanların yüzde 15'i corona virüsü salgını sırasında hayatını kaybetti.

22:23 -
Haberler Dünya
Korkunç iddia! Bakım evlerinde ölenlerin oranını paylaştılar

İspanya’daki El Pais gazetesinde yer alan habere göre, Madrid bölgesindeki bakım evlerinde yaşayanların yüzde 15’i salgın döneminde hayatını kaybetti.

Verilerin 8 Mart ile 15 Mayıs tarihindeki ölümleri kapsadığı da ifade ediliyor.

Yüzde 15’lik oran 7 bin 690 kişinin hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

Ülkedeki salgın sırasında çok sayıda bakım evinden ölümler rapor edilmişti. Reuters

YATAKLARINDA ÖLÜ HALDE BULUNMUŞLARDI

İspanya Savunma Bakanlığı, mart ayının sonunda, askerlerin dezenfektasyon çalışmaları için huzurevlerine gittiği, tesislerin tamamen terk edilmiş halde bulunduğunu duyurmuştu.

Çok sayıda yaşlı kişinin cesetlerinin yataklarında bulunduğu açıklanmıştı. BBC’deki habere göre, İspanya Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetmişti.

Bazı bakım evlerinde yataklarında ölü halde insanlar bulunduğu haberleri İspanyol medyasında yer almıştı. Reuters

EN ÇOK CAN KAYBI YAŞANAN ÜLKELERDEN BİRİ

İspanya’da son verilere göre 291 binden fazla vaka tespit edildi bu vakaların 27 binden fazlası ise hayatını kaybetti.

Ülkede bugüne kadar 5 milyona yakın sayıda test yapıldığı biliniyor.

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Son güncelleme: 22:24 17.06.2020
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