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Korkunç kaza! Tren jet hızıyla geliyordu, ikazları duymayınca…

Rusya'da hızlı tren, hemzemin geçitte trenin geldiğini fark etmeyen bir kişiye çarptı. Dehşet verici o anlar ise anbean görüntülendi...

Sözcü Ankara
10:32 -
Haberler Dünya

Rusya’nın St. Petersburg şehrindeki Slavyanka Tren İstasyonu’na yakın noktadaki hemzenin geçitte yolun araç ve yaya geçişine kapandığını fark etmeyen bir kişi yolun karşısına geçtiği sırada feci bir kaza yaşandı.

Tüm sesli ikazlara rağmen treni fark etmeyen kişiye tam karşı raylara ulaştığı sırada tren çarptı. İHA’nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa savrulan adam feci şekilde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından makinistin ifadesinin alındığı belirtildi. Makinistin güvenlik kamerası görüntülerinde hatalı olmadığının görüldüğü ve serbest bırakıldığı öğrenildi.

kaza Rusya St. Petersburg
Son güncelleme: 10:35 19.02.2020
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