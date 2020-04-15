Korkunç uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Rusya’nın başkenti Moskova Havalimanı’na geçtiğimiz yıl acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunanlardan 41 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri yayımlandı. Başkent Moskova’da 5 Mayıs 2019 tarihinde Moskova Şeremetyevo – Murmansk seferini yapan Sukhoi Superjet 100-95B tipi yolcu uçağı, Moskova Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yapmıştı.

Korkunç kazada 73 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu uçaktaki 41 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya Soruşturma Komitesi, yaklaşık bir yıl sonra kaza anının video görüntülerini yayınladı. Görüntülerde alev topuna dönen uçağın acil iniş yaptığı sırada kaydığı görülüyor.