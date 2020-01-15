Korkutan uyarı: ‘Aşırı doğa olayları’ görülecek!

Euronews’te yer alan habere göre, iklim değişikliğiyle ilgili uluslararası kurumların verilerine işaret edilen BM Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) açıklamasında, ‘buzullardaki erime, deniz seviyelerinin yükselmesi, okyanuslardaki ısınma ve asitlenmenin yanı sıra ekstrem hava koşulları yaşanabileceği’ belirtildi.

Ayrıca iklim değişikliğine bağlı olarak ‘küresel sıcaklıklardaki artışın korkunç sonuçları’ olduğu da dile getirildi.

WMO, Avrupa Birliği İklim Değişikliği Gözlemleme Kurumu’nun (Copernicus), ‘2019 yılının 2016’dan sonra küresel çapta, rekor düzeyde en sıcak ikinci yıl olduğu’ verisini teyit ettiklerini de bildirdi.

“REKOR SEVİYEDE SICAKLIKLARA ŞAHİTLİK EDECEĞİZ”

Avustralya’da görülen geniş çaplı yangınlara atıfta bulunan Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Direktörü Petteri Taalas, yaptığı açıklamada, “2020, yoğun hava şartlarının etkisi ve iklim bağlantılı olaylarla 2019’un bıraktığı yerden başladı.” dedi.

Taalas, “Ne yazık ki 2020’de ve gelecek on yıllarda atmosferde sera gazı salımı da dahil rekor seviyede sıcaklıklara şahitlik edeceğiz.” diye konuştu.

WMO, hem 2015-2019 yılları hem de 2010 ile 2019 arasındaki sürelerin küresel sıcaklık değerleri açısından tarihteki en sıcak beş ve on yıllık dönemler olduğunu bildirdi.

BM ajansının açıklamasında, 1980’den bu yana geçen her on yılın bir öncekinden daha sıcak olduğuna işaret edildi.

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“SICAKLIK 3 DERECE ARTABİLİR”

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelinin 2013’te yayımladığı raporda, küresel ortalama sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar en fazla 2 derecede tutulması, ideal olarak 1,5 dereceyi aşmaması gerektiği belirtilmiş, bunun için karbon emisyonlarının azaltılması uyarısında bulunulmuştu.

Bu arada iklimle ilgili kayıtların 1850’de tutulmaya başladığını belirten Petteri Taalas, o dönemden bu yana küresel çapta sıcaklıkların yaklaşık 1.1 santigrat derece arttığını ifade etti.

Taalas, “Mevcut karbondioksit emisyonu ile, yüzyılın sonunda 3 ile 5 santigrat derece sıcaklık artışına doğru gidiyoruz.” uyarısında da bulundu.

Öte yandan BM’nin verilerine göre, son beş yılın ortalaması, 1850 ile 1900 yılları arasını kapsayan dönemden 1,1 derece daha fazla.

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İngiltere Meteoroloji Ofisi Hadley İklim Bilimi Merkezinden Profesör Richard Betts de Avustralya’daki doğa yangınlarına yol açan iklim koşullarının, 21’inci yüzyıl sonuna kadar dünyada ortalama sıcaklığın 3 derece artması durumunda olağan hale geleceğini öne sürdü.

Doğa yangınlarının sıcaklık artışı, yüksek basınç, düşük nem, düşük yağış ve sert rüzgar koşullarının birleşmesiyle ortaya çıktığına dikkati çeken araştırmacılar, insan müdahalesinin yarattığı küresel ısınmanın bu koşulları artırdığını da vurguluyor.

Avustralya genelinde aralık başından bu yana kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 10 milyon hektara yakın alan yandı, 2 bini aşkın ev kül oldu.

Yangınlarda 28 kişi yaşamını yitirirken, zengin bir faunaya sahip kıtadaki yarım milyar vahşi hayvanla çiftlik hayvanının telef olduğu tahmin ediliyor.