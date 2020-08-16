Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Köşeye sıkışan Güney Kıbrıs’tan küstah hamle! ABD’nin kapısını çaldılar

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi Konular Müsteşarı David Hale'den, Kapalı Maraş'ın açılmaması ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarının engellenmesi için ABD'nin devreye girmesi yönünde destek istedi.

22:52 -
Haberler Dünya
Köşeye sıkışan Güney Kıbrıs’tan küstah hamle! ABD’nin kapısını çaldılar

Hristodulidis, Hale ile Lübnan ziyaretinden dönüşünde Güney Kıbrıs Larnaka havaalanında bir görüşme yaptı. Rum medyası Hale’nin ziyaretini; ABD’den ‘yıldırım ziyaret’ olarak verdi.

KAPALI MARAŞ’I DA GÜNDEME GETİRDİLER

Hale’ye Doğu Akdeniz'de şekillenen durum hakkında bilgi veren Rum Bakan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yaptığı çalışmaların yasadışı olduğunu öne sürdü.

Rum Bakan, ABD’li Hale ile görüşmesinde ‘Hayalet Şehir’ olarak da bilinen Kapalı Maraş’ın açılması çalışmalarını da gündeme getirdi.

Kapalı Maraş’ın KKTC tarafından açılmaması gerektiğini savunan Hristodulidis, çalışmaların ‘tahrik edici' olduğunu ileri sürdü. DHA

İLGİLİ HABERTürkiye'den AB'ye 'Doğu Akdeniz' yanıtıTürkiye'den AB'ye 'Doğu Akdeniz' yanıtı İLGİLİ HABERDoğu Akdeniz'deki Fransız-Yunan tatbikatına ABD'den 'endişeliyiz' çıkışıDoğu Akdeniz'deki Fransız-Yunan tatbikatına ABD'den 'endişeliyiz' çıkışı
ABD Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı Fransa Lübnan Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 22:56 16.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more