Köşeye sıkışan Güney Kıbrıs’tan küstah hamle! ABD’nin kapısını çaldılar

Hristodulidis, Hale ile Lübnan ziyaretinden dönüşünde Güney Kıbrıs Larnaka havaalanında bir görüşme yaptı. Rum medyası Hale’nin ziyaretini; ABD’den ‘yıldırım ziyaret’ olarak verdi.

KAPALI MARAŞ’I DA GÜNDEME GETİRDİLER

Hale’ye Doğu Akdeniz'de şekillenen durum hakkında bilgi veren Rum Bakan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yaptığı çalışmaların yasadışı olduğunu öne sürdü.

Rum Bakan, ABD’li Hale ile görüşmesinde ‘Hayalet Şehir’ olarak da bilinen Kapalı Maraş’ın açılması çalışmalarını da gündeme getirdi.

Kapalı Maraş’ın KKTC tarafından açılmaması gerektiğini savunan Hristodulidis, çalışmaların ‘tahrik edici' olduğunu ileri sürdü. DHA

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