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Kosova’da Reçak Katliamı kurbanları anıldı

Bosna'daki Srebrenitsa katliamından sonra Balkanlarda yaşanan ikinci en büyük katliam olarak bilinen Kosova'daki Reçak Katliamı’nın 21’inci yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

17:27 -
Haberler Dünya
Kosova’da Reçak Katliamı kurbanları anıldı

Sırp güçleri tarafından 1999 yılında kurşuna dizilen 45 Kosovalı'nın mezarı, katliam kurbanlarının yakınlarının yanı sıra Kosova'nın dört bir yanından gelen yüzlerce kişi tarafından ziyaret edildi.

Reçak şehitliğindeki anmaya Kosova Cumhubaşkanı Hashim Thaçi de katıldı. Cumhurbaşkanı Thaçi, askeri tören ile anıta çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulundu.

Reçak Katliamı'nın Sırbistan tarafından düzenlenen bir soykırım olduğunu, ancak bunun uluslararası camianın Kosova'da yaşanan vahşeti fark etmesini sağladığını dile getiren Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, “Kosova'da işlenen suçların aydınlatılması için çaba göstermeyi sürdürüyoruz” dedi. (DHA)

Bosna Cumhurbaşkanı katliam Kosova Sırbistan
Son güncelleme: 17:28 15.01.2020
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