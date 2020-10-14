Koşu yaparken yabani dağ kedisiyle karşılaştı

Geride bıraktığımız hafta sonu, Utah’ta yaşayan 26 yaşında Kyle Burgess bir yabani dağ kedisi ile karşılaştı. Anne puma, Burgess’i kendi alanından uzaklaştırmak için ön patilerini yere vurarak toz kaldırdı. Bu korkutucu hareketin videosunu çeken Burgess bunu sosyal medyada paylaştı.

Burgess, 6 dakikalık video boyunca gürültü çıkartıyor, küfürler ediyor ve yürümeye devam ediyor. Ancak onu takip eden bu dev kedi ona saldırmıyor.

Büyük kedinin üzerine gelmesiyle birlikte Burgess, “Hayır, hayır, hayır… Geri git geri git. Bugün ölmek istemiyorum” diyor.

Videonun başında pumanın yavruları göze çarpıyor. Bir insanın yavrularına o denli yaklaşmasını tehdit olarak kabul eden dev kedi, Burgess’i video kaydı boyunca kendi alanından uzaklaştırıyor. Bu uzaklaştırmayı korkutucu ve ürkütücü şekilde yapan puma, aslında tehdide karşı kontrollü bir hareket sergiliyor.

Burgess KSL haber radyosu ile yaptığı röportajda, yıllardır o bölgede koşu ve yürüyüş yaptığını belirterek, “Bu bir dağ aslanıyla ilk karşılaşmamdı.” dedi. Ayrıca Burgess, hayvanın onu açlıktan ziyade yavrularını korumak için takip ettiğini de belirtti.

Burgess böyle bir karşılaşmada ne yapacağına dair resmi bir eğitim almadığını da belirtiyor. Bunun yerine internette izlediği ve görüştüğü avcılardan öğrendiği şeyleri yaptığını belirtiyor.

Anne puma ile karşılaştığı 6 dakika boyunca Burgess kendini büyük göstermek için çaba sarf ediyor, ona arkasını dönmüyor ve gürültü çıkartmaya çalışıyor. Son olarak hayvana attığı taşla birlikte oradan uzaklaşıyor.