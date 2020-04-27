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Kral Selman imzaladı! Suudi Arabistan’da idam cezası kararı…

Suudi Arabistan’da 18 yaş altında suç işleyenler için uygulanan idam cezası kaldırıldı.

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Haberler Dünya
Kral Selman imzaladı! Suudi Arabistan’da idam cezası kararı…

Suudi Arabistan'da uzun süredir uygulanan 18 yaş altı idam cezası, Kral Selman bin Abdülaziz tarafından yayınlanan kraliyet kararnamesi ile yürürlükten kaldırıldı.

Suudi yetkililer, kararname ile 18 yaş altında iken suç işleyen birinin artık idam edilemeyeceğini belirtirken, 18 yaş altında suç işleyen çocukların ise 10 yıldan fazla olmamak koşuluyla gözaltı tesislerinde hapis cezası uygulanacağını açıkladı.

Suudi Arabistan'da 18 yaş altındaki suçlulara idam cezasının kaldırılması uluslararası insan hakları standartlarına uyum amacıyla son bir haftada yapılan ikinci büyük yargı reformu oldu. (İHA)

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Son güncelleme: 00:03 27.04.2020
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