Kraliçe Elizabeth harekete geçti! Kraliyet Ailesi’nde kriz toplantısı…

Euronews’un haberine göre, Kraliyet ailesinde ‘hayal kırıklığı' yarattığı iddia edilen adımın ardından Kraliçe Elizabeth’in torunu Prens Harry’yi, gelecekteki düzenlemeleri tartışmak için kriz toplantısına çağırdığı belirtildi.

DÜŞEŞ MARKLE, TELEFONLA TOPLANTIYA KATILACAK

Reuters haber ajansı, Buckingham Sarayı'ndan bir kaynağına dayandırdığı haberinde, Sandringham Sarayı’nda düzenlenecek toplantıda Harry’nin babası Prens Charles ve ağabeyi Prens William'ın da hazır bulunacağını duyurdu.

Kararlarını açıkladıktan sonra oğulları Archie ile birlikte Kanada'ya dönen Sussex Düşesi Meghan Markle’ın ise telefon bağlantısıyla toplantıya katılacağı söylendi.

Geçen gün Kraliçenin ofisinden yapılan açıklama da “Bazı karmaşık konuların çözülmesinin zaman alacağı” belirtilmişti.

KRİZ TOPLANTISINDA KARARI TARTIŞACAKLAR

Kraliyet ailesinin üst düzey yetkilileri, pazartesi günü yapılması beklenen toplantıda Harry ve Meghan tarafından gündeme getirilen konuyu ilk kez bir arada tartışmaya açacak.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, çiftin açıklama yapmadan önce Kraliçe 2. Elizabeth’e ya da diğer aile üyelerine danışmadığını Buckingham Sarayı’nın bu tutum ve açıklama karşısında “hayal kırıklığına uğradığını ve incindiğini” öne sürmüş; haberde ayıca, bu adımın açıkça Harry ve Meghan çifti ile Kraliyet ailesinin diğer üyeleri arasındaki ‘büyük çatlağı’ gösterdiği iddia edilmişti.

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NE OLMUŞTU?

Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle, geçtiğimiz günlerde yazılı açıklamalarında Kraliyet ailesinin üst düzey üyeliğinden çekilmeyi ve mali açıdan bağımsız olmak için çalışmayı planladıklarını duyurdu.

Aylarca süren istişarelerin ardından bu kararı aldıklarını belirten çift, vakitlerini İngiltere ve Kuzey Amerika arasında dengelemeyi planladıklarını vurguladı.