Kraliçe Elizabeth’ten corona kararı! Saray etkinlikleri iptal…

Corona virüsü salgını etkisini arttırmaya devam ederken büyük çaplı etkinlikler de iptal ediliyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Buckingham Sarayı tarafından bugün yapılan açıklamada İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in Covid-19 salgını nedeni ile Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi'ndeki tüm büyük ölçekli etkinlikleri yıl sonuna kadar iptal ettiği duyuruldu.

“ETKİNLİKLERİ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Kraliyet ailesi üyelerinden birinin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Törenlerin yönergelere uygun ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesinin mümkün olup olmadığını görmek için çeşitli araştırmalar yapıldı. Ne yazık ki, törenlere katılan çok sayıda misafir nedeniyle mevcut koşullarda bu etkinlikleri güvenli bir şekilde yapmak mümkün değil” dedi.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI DA İPTAL EDİLMİŞTİ

İlerleyen günlerde Londra’nın batısındaki Windsor Kalesi’ne dönmeyi planlayan 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, Nisan ayındaki geleneksel doğum günü tören kutlaması da dahil olmak üzere bu yıl virüs nedeniyle birçok etkinliği iptal etmek zorunda kaldı. (İHA)

ʻʻ Corona virüsü salgını nedeniyle İngiltere'de toplam vaka sayısı 460 bin 178'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 bin 202'ye yükseldi.

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