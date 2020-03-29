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Kraliyet ailesi üyesi prenses coronadan öldü

Corona virüsü (Covid-19) salgınının dünyada en fazla can aldığı ülkelerden İspanya'da kraliyet ailesinden de kötü haber geldi. Corona virüsü testi pozitif çıkan 86 yaşındaki Prenses Maria Teresa'nın hastalığa yenik düştüğü açıklandı.

00:18 -
Haberler Dünya
Kraliyet ailesi üyesi prenses coronadan öldü

İspanya’nın Burbon-Parma Kraliyet Ailesi’nden prensesin ölümünü kardeşi Prens Sixtus Henry açıkladı. İspanyol prenses böylece dünyada Covid-19’a yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu oldu.

Fransa’nın başkenti Paris’te 28 Temmuz 1933’te doğan Prenses Maria Teresa, İspanyol Kraliyet ailesinin en küçük kolu olan Burbon-Parma ailesinden Prens Xavier ve Prenses Madeleine’in altı çocuğundan biriydi.

İspanya’da son verilere göre Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar tespit edilen günlük en yüksek rakama ulaşarak 5 bin 820’ye yükseldi.

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Corona Fransa Haber İngiltere İspanya Paris
Son güncelleme: 00:23 29.03.2020
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