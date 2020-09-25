Kraliyet ailesinde bebek heyecanı! Prenses Eugenie anne oluyor

Son dönemde Prens Harry ve Meghan Markle’ın sansasyon yaratan adımları ve Prens Andrew’un hakkındaki taciz iddialarıyla gündeme gelen İngiliz Kraliyet ailesini bebek heyecanı sardı.

Prens Andrew’un küçük kızı Prenses Eugenie anne olmaya hazırlanıyor. Buckhingam Sarayı’ndan yapılan açıklamada, bebeğin 2021 yılı başlarında doğması beklendiği belirtildi.

Açıklamada, “Prenses Eugenie ve Bay Jack Brooksbank, 2021’in başında bebek beklediklerini açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyor. York Dükü ve Düşesi, Bay ve Bayan Brooksbank, Kraliçe ve Edinburgh Dükü bu haberden dolayı çok mutlu” ifadeleri kullanıldı.

Sarayın ardından 30 yaşındaki Prenses Eugenie de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bir çift patik ve eşiyle olan fotoğrafına yer veren Eugenie, “Jack ve ben 2021’in başı için çok heyecanlıyız” notunu düştü.

İngiltere’de tahtın 10. sıradaki varisi olan Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank 2018’de Windsor Kalesi’nde düzenlenen törenle dünyaevine girmişti. Eugenie’nin bebeği, 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in torunlarının çocukları arasında dokuzuncu olacak.