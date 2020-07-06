Kremlin’den Ayasofya yorumu: Bir dünya mirası

Ayasofya’nın ibadete açılması olasılığıyla ilgili açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Kremlin Sözcüsü Peskov konuyla ilgili yorumda bulunan son isim oldu.

Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada gelen Ayasofya sorusu üzerine, “Bu konu Türkiye’nin iç meselesi, çok fazla yorumda bulunmamız doğru olmaz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Ayasofya’nın bir dünya mirası olduğuna da vurgu yapan Peskov, “Ayasofya Türkiye’yi ziyaret eden tüm turistler için kıymetli bir eser. Bunun yanında çok derin kutsal ve manevi bir değeri de var. Bu kriterlerin göz önüne alınacağını umuyoruz” dedi.