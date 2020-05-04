Kritik corona açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz!

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Bender Abbas limanında bulunan balık pazarında denetleme yaparken, açıklamalarda bulundu.

Herirçi, havaların ısınması ile corona virüsünün yok olmayacağını belirterek, “Önümüzdeki 2 ay birkaç eyalet dışında ülke genelinde corona virüsü vakalarında düşüşler öngörüyoruz. Diğer eyaletlerdeki artış ülke genelindeki düşüşleri engellemeyecektir” dedi.

Bakan Yardımcısı, sonbahar ayında corona virüsü salgınında ikinci bir dalga beklediklerini belirtirken, havaların ısınması ile corona virüsü arasında bir bağın olmadığını ifade etti.

Herirçi, İran'ın Hürmüzgan eyaletinde hava sıcaklığının 35 derece olduğunu belirtirken, burada bulunan bir balık pazarında 107 kişide corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Herirçi, “Erken teşhis etmemiz virüsün yayılmasının önüne geçti. Aksi halde binlerce kişi virüse yakalanacaktı” dedi. (İHA)

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