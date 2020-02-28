Kritik gelişme: Ateşkes tamamen bozulabilir!

Sputnik’te yer alan habere göre Salame, “Ülkede, son 24 saat içinde çok ciddi ateşkes ihlalleri yaşandı. Aslında birçok bölgenin saldırıya maruz kalmasıyla ateşkes neredeyse tamamen bozulabilirdi. Trablus havalimanına sabah 7'de saldırı düzenlendi” diye açıkladı.

Dün akşam saatlerinde saldırılardan birinde 5 kişilik bir ailenin tamamının öldüğünü söyleyen Salame, Cuma günü başkent Trablus'un birkaç mahallesinin saldırıya uğradığını bildirdi.

Salame, “Toplar konuşurken yollardan hiçbirinin pozitif bir şekilde ilerlemeyeceği tamamen ortada. Bu yüzden bir kez daha, her iki tarafın 12 Ocak'ta onayladığı ateşkese uyulması çağrısını yapıyoruz. Ve her şeye rağmen ekonomik, politik ve askeri olmak üzere 3 yolun çalışmalarına devam etmekte ısrar ediyoruz” ifadesini kullandı.

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