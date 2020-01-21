Kritik gün: Trump’ın azil soruşturması başlıyor!

Duruşmayı Anayasa Mahkemesi Başyargıcı John Roberts yönetecek. İlk olarak Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın yargılama usulüyle teklif ettiği kurallar tartışılacak ve oylanacak.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, McConnell’ın hazırladığı tasarıya göre, davacı ve savunma taraflarının tezlerini sunmaları için toplam 24 saatleri olacak. Tarafların her birinin sunumu Senato'da iki iş gününü alacak; yani Senato 12'şer saat görev yapacak. Bu da duruşmaların gece geç saate kadar devam edebileceği şeklinde yorumlanıyor.

Sunumların ardından Senatörler tarafları 16'şar saat boyunca sorgulayabilecek; ancak sürecin bu bölümüne bir gün kısıtlaması getirilmiş değil.

Tanık çağrılması ya da mahkemeye sunulacak belge talebi için oylama ise sorgu faslının ardından yapılacak. Senatörlere tanık ve belge konusunu tartışmak için dört saat verilecek.

Demokratlar, Temsilciler Meclisi'ndeki oturumlarda tanıklık yapmasına Beyaz Saray tarafından engel olunan kişilerin Senato'daki yargılamada kürsüye çıkarak ifade vermelerini istiyor. Ancak Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell buna karşı çıkıyor.

Demokratlar'ın mahkeme emriyle Senato'ya çağırmak istediği isimler arasında Trump’ın eski güvenlik danışmanı John Bolton ve Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney de var.

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TRUMP’IN EKİBİ: DAYANAKSIZ SUÇLAMALAR

Trump’ın hukuk ekibi hafta başında yaptığı açıklamada “Senato Anayasa'nın tehlikeli biçimde çarptırılması anlamına gelen tüm bu dayanaksız suçlamaları sert ve kesin bir şekilde kınamalı” ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Senato'ya sunduğu azil maddelerinin doğrudan reddedilmesi gerektiği belirtilen açıklamada Trump’ın derhal aklanması gerektiği kaydedildi.

Demokratlar, azil maddelerinin tartışılmadan reddedileceği hızlı bir yargılamaya karşı çıkıyor ve yeni tanık dinlenebilmesi, ek belgelerin sunulabilmesi için bastırıyor.

Türkiye saati ile akşam 8.00'de başlayacak Senato duruşmasının McConnell'ın sunacağı usul tasarısı nedeniyle Demokratlar ile Cumhuriyteçiler arasında ateşli tartışmalara neden olması bekleniyor.

TRUMP’A YÖNELİK SUÇLAMALAR

Donald Trump, geçen yıl Temmuz ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon konuşmasında 2020 seçimlerinde siyasi rakibi olması muhtemel Demokrat Parti Başkan aday adayı Joe Biden ve oğlunun iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütmesini istemek ve bu ülkeye yapılması planlanan 391 milyon dolarlık askeri yardımı bu soruşturmalar başlayıncaya kadar askıya almaya çalışmakla suçlanıyor.

Görevi kötüye kullanma ve Kongre'ye engel olmakla suçlanan Trump, ABD tarihinde azille karşı karşıya kalan dördüncü başkan.