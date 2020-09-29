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Kriz çıkaran diş! Malta Prens George’un hediyesini geri istiyor

Dünyaca ünlü belgesel yapımcısı Sir David Attenborough'nun Prens George'a verdiği köpek balığı dişi hediyesi diplomatik kriz çıkardı. Malta Kültür Bakanı Jose Herrera, 1960'lı yıllarda ülkelerinden götürülen dişin iade edilmesini istedi.

Sozcu.com.tr
12:35 -
Haberler Dünya
Kriz çıkaran diş! Malta Prens George’un hediyesini geri istiyor

Attıkları her adım İngiliz basınında gündem yaratan Kraliyet ailesi üyeleri, bu kez Prens George’a verilen bir hediyeyle manşetlerde. Dünyaca ünlü belgesel yapımcısı Sir David Attenborough, geçtiğimiz cumartesi günü Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton’la bir araya geldi.

Attenborough, yeni çevre belgeselinin özel gösterimi için bir araya geldiği çiftin çocukları Prens George’a özel bir hediye verdi. Attenborough’nun hediyesi 23 milyon yıllık bir megalodon köpek balığı dişi fosiliydi.

Sir David Attenborough, Prens William, Düşes Middleton ve çocuklarıyla birlikte.

Attenborough’nun 1960’lı yıllarda Malta’da tatil yaparken bulduğu diş ufak çaplı bir krize neden oldu. Malta Kültür Bakanı Jose Herrera söz konusu hediyeye tepki gösterdi.

‘DEĞİŞTİRMEYE KARARLIYIM’

Dişin bulunduğu ülkeye iade edilerek sergilenmesi gerektiğini söyleyen Herrera, “Malta’nın yurt dışına götürülen doğal mirasları geri dönmeyi hak ediyor. Tarihi ve sanat eserlerimize büyük önem veriyoruz. Doğal tarihimiz için bu her zaman geçerli olmasa da bunu değiştirmeye kararlıyım” dedi.

Kensington Sarayı’ndan konuyla ilgili açıklama gelmezken, Malta Kültür Bakanlığı Herrera’yı zorda bıracak bir çıkışta bulundu. Bakanlık sözcüsü, söz konusu dişin peşinde olmadıklarını söyledi.

Ada ülkesi Malta 1964 yılına kadar Birleşik Krallık sömürgesiydi.

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Cumartesi köpek köpek balığı Malta Sanat söz tatil
Son güncelleme: 12:54 29.09.2020
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