Küçük Prenses Charlotte coronaya karşı görev başında! Kapı kapı gezip makarna dağıttı

İngiltere’de tahtın dördüncü sıradaki varisi Prenses Charlotte bugün 5 yaşına bastı. Kensington Sarayı, bugünün şerefine Charlotte’un yeni fotoğraflarını yayınladı.

Prens William ile Düşes Kate Middleton’ın ikinci çocukları olan Charlotte, söz konusu fotoğraflarda corona virüsü mücadelesinde aktif rol oynarken görülüyor.

Sandringham konutunun bulunduğu Norfolk’ta kapı kapı dolaşan Prenses Charlotte, karantinada bulunan ihtiyaç sahipleri için hazırlanan ev yapımı makarnaları tek tek dağıttı.

Fotoğrafların Düşes Middleton tarafından çekildiği açıklandı. Kraliyet üyeleri corona virüsü sürecinde daha önce de sağlık çalışanlarını alkışlama akımına videoyla destek vermişti.

Corona virüsü nedeniyle Birleşik Krallık genelinde resmi rakamlara göre 27 bin 510 kişi hayatını kaybetti.