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Küçük Prenses Charlotte coronaya karşı görev başında! Kapı kapı gezip makarna dağıttı

Corona virüsünün en sert vurduğu ülkelerden İngiltere'de salgınla mücadeleye Prenses Charlotte da katıldı. Prenses'in doğum gününde yayınlanan fotoğraflarda, Prenses'in kapı kapı dolaşarak evlere makarna dağıttığı görülüyor.

Sozcu.com.tr
08:43 -
Haberler Dünya
Küçük Prenses Charlotte coronaya karşı görev başında! Kapı kapı gezip makarna dağıttı

İngiltere’de tahtın dördüncü sıradaki varisi Prenses Charlotte bugün 5 yaşına bastı. Kensington Sarayı, bugünün şerefine Charlotte’un yeni fotoğraflarını yayınladı.

Prens William ile Düşes Kate Middleton’ın ikinci çocukları olan Charlotte, söz konusu fotoğraflarda corona virüsü mücadelesinde aktif rol oynarken görülüyor.

Prenses Charlotte.

Sandringham konutunun bulunduğu Norfolk’ta kapı kapı dolaşan Prenses Charlotte, karantinada bulunan ihtiyaç sahipleri için hazırlanan ev yapımı makarnaları tek tek dağıttı.

Prenses Charlotte.

Fotoğrafların Düşes Middleton tarafından çekildiği açıklandı. Kraliyet üyeleri corona virüsü sürecinde daha önce de sağlık çalışanlarını alkışlama akımına videoyla destek vermişti.

Corona virüsü nedeniyle Birleşik Krallık genelinde resmi rakamlara göre 27 bin 510 kişi hayatını kaybetti.

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Son güncelleme: 08:54 02.05.2020
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