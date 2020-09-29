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Kuveyt Emiri Sabah hayatını kaybetti!

Kuveyt Devlet Televizyonu, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es Sabah'ın öldüğünü duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 91 yaşında hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sozcu.com.tr
18:49 -
Haberler Dünya
Kuveyt Emiri Sabah hayatını kaybetti!

Kuveyt Emiri Sabah’n 91 yaşında hayatını kaybettiği açıklanırken, yerine kardeşi Veliaht Prens Nevaf el Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın geleceği belirtildi.

Son dönemde sağlık sorunları yaşayan Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybettiği iddiası Kuveyt Hükümeti resmi Sözcüsü Tariq Al-Muzrim tarafından yalanlanmıştı. Ancak Reuters’in geçtiği habere göre, Sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kuveyt Emiri Sabah (Foto: Reuters)

ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, “Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’a Allah’tan rahmet, Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum” dedi.

91 yaşındaki Kuveyt Emiri, Temmuz ayında tedavi amacıyla ABD'ye gitmişti. Temmuz ayında bir ameliyat olan Emir o dönemde görevlerinin bir kısmını geçici olarak Veliaht Prens Nevaf el Ahmed el-Cabir es-Sabah'a devretmişti. 2017 yılında Kuveyt Emiri Sabah'a 28. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı verilmişti.

ABD ameliyat Cumhurbaşkanı Kuveyt Sağlık Türkiye Twitter
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