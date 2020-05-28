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Kuzey Kore’de bir çift vahşice infaz edildi iddiası!

Kuzey Kore'de coronavirüsü karantinası sırasında ülkeden kaçmak isteyen bir çiftin idam edildiği öne sürüldü. Uzak doğu kaynaklı haber sitelerinde yer alan iddiaya göre, çift ve yanlarındaki küçük bir çocuk Çin'e yakın Ryanggang bölgesinde sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.

18:39 -
Haberler Dünya
Kuzey Kore’de bir çift vahşice infaz edildi iddiası!

Kuzey Kore’nin, mayıs ayı başında genç bir çifti Covid-19 karantinası sırasında ülkeden kaçmaya teşebbüs ettikleri için idam ettiği ileri sürüldü.

Uluslararası yayın kuruluşu Radio Free Asia’da (RFA) yer alan habere göre, ülkedeki kaynaklar, Kuzey Kore yetkililerinin bu ayın başlarında bir erkek ve eşini ulusal corona virüsü karantinası sırasında ülkeden kaçmaya teşebbüs ettikleri için idam ettiğini öne sürdü.

Çin’e yakın Ryanggang bölgesinden olan çift, ocak ayından bu yana kapalı olan sınırdan kadının genç yeğeniyle birlikte kaçmaya çalışırken yakalandı. Çift, hiçbir duruşma yapılmadan infaz ekibi tarafından idam edilirken, kadının yeğeni ise reşit olmadığı için idamdan kurtulduğu ifade edildi. DHA

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Son güncelleme: 18:46 28.05.2020
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