Kuzey Kore’nin saldırı tehditlerine karşı Türkiye formülü

Kuzey Kore´nin irtibat bürosunu havaya uçurmasından sonra artan gerilimde, Güney Kore’nin saldırı olasılığına karşı savunma planlarına ağırlık verdiği ifade ediliyor.

DHA’nın Korea Herald gazetesinden aktardığı habere göre, Güney Kore´nin olası bir savaş durumunda Kuzey Kore´ye karşı en büyük kozu, Türkiye´nin de Suriye ve Irak´ta terör örgütleri PKK-PYD-YPG ve IŞİD’e karşı aktif bir şekilde kullandığı obüsler olacağı aktarıldı.

Seul Yönetimi’nin Türkiye´nin T155 Fırtına obüslerinin Güney Kore´deki karşılığı olan K9 Yıldırım obüsleri, Kuzey ile Güney arasındaki silahtan arındırılmış engebeli bölgede konuşlandığı ifade edildi.

2 KİŞİYLE OPERASYON ÇALIŞMASI

Hâlihazırda 5 kişilik bir mürettebatla operasyon yapılabilen K9 Yıldırım obüslerinin yeni bir versiyonunu geliştirmekte olan Güney Kore, bu şekilde söz konusu araçların yalnızca 2 kişiyle operasyonel hale getirilebilmesi üzerinde çalıştığı ifade edildi.