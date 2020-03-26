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Kylie Jenner’dan corona virüsüne karşı 1 milyon dolar bağış

Kardashian ailesinin kozmetik sektöründeki girişimiyle en genç milyarder olan üyesi Kylie Jenner, corona virüsüyle mücadele kapsamında 1 milyon dolar bağışladı.

Sozcu.com.tr
10:43 -
Haberler Dünya
Kylie Jenner’dan corona virüsüne karşı 1 milyon dolar bağış

Corona virüsü dünya çapında bir kriz halini alırken, ünlü isimler de salgına karşı mücadelede harekete geçti. Sosyal medyadan ev hallerini paylaşan birçok isim, gerekmedikçe dışarı çıkılmaması çağrısı yapıyor.

Çağrıların yanı sıra sağlık çalışanlarını desteklemek için maddi olarak elini taşını altına koyanlar da oluyor. Kozmetik markasıyla dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, corona virüsüyle mücadele için 1 milyon dolar bağışlama kararı aldı.

Kylie Jenner.

Jenner’ın kızı Stormi’nin de doktoru olan Thais Aliabadi, TMZ’ye yaptığı açıklamada, “Söyleyecek söz bulamıyorum. Gözlerim yaşlarla, kalbim ise minnettarlıkla dolu. Bir doktor olarak hiç bu kadar kutsanmış hissetmemiştim. Kalbimin en derinlerinden teşekkür ediyorum Kylie Jenner. Sen benim kahramanımsın” dedi.

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Son güncelleme: 10:53 26.03.2020
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