Lavrov’dan endişe yaratan ABD çıkışı: Nükleer çatışma riski arttı

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, uluslararası siyasetteki diğer meseleleri de neredeyse unutturur hale geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, salgından önceki gerçekleri hatırlatan açıklamalarda bulundu. Moskova’da bir video konferansta konuşan Lavrov, ABD’yle ilişkilerine dair çelişkili ifadeler kullandı.

SÜRE GELECEK YIL DOLUYOR

Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) süresinin gelecek yıl dolduğunu hatırlatan Lavrov, bu sürenin uzatılmasına yönelik iyimser olmadığını söyledi. Lavrov, bu anlaşmalar olmadığı takdirde ‘nükleer çatışma’ riskinin arttığını savundu.

‘GÖRÜŞMEYE AÇIĞIZ’

Endişe yaratan bu sözlerine rağmen ABD’ye açık kapı da bırakan Rusya Dışişleri Bakanı, yeni bir silah kontrol anlaşmasını müzakere etmek için görüşmeye açık olduklarını belirtti.

İki ülke arasında 8 Nisan 2010’da Prag’da imzalanan New START, 5 Şubat 2011’de yürürlüğe girmişti. 10 yıllık anlaşmanın süresi 5 Şubat 2021’de doluyor.