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Lawrence’tan bomba açıklama: Trump beni değiştirdi

ABD'li ünlü aktris Jennifer Lawrence katıldığı podcast programında aileden Cumhuriyetçi olduğunu ve ilk oy kullandığında John McCain'e oy verdiğini söyleyerek “Trump benim görüşlerimi değiştirdi” dedi.

Tayfun HOPALI / ABD
Güncellenme: 07:17, 22/10/2020
Haberler Dünya
Lawrence’tan bomba açıklama: Trump beni değiştirdi

Lawrence Cumhuriyetçi politikaların sosyal meselelerin çözümünde kendi görüşlerine uygun olmadığını fark ettiğini söyleyerek, “Beyaz üstünlüklerini onaylayan bir başkanı desteklemek istemiyorum” dedi.

Trump’ın başkanlığını Barack Obama’nın dönemiyle karşılaştırarak “O dönemde başkan manşetlere çıkmadan işleri hallediyordu. Çünkü herşey istikrarlı gidiyordu” değerlendirmesi yapan Lawrence, “Bu yıl Joe Biden ve Kamala Harris’e oy veriyorum çünkü Donald Trump kendini Amerika’nın güvenliğinin ve refahının önüne koydu ve koymaya devam edecek. Bir Amerikalı, bir insan olarak değerlerimi temsil etmiyor ” diye konuştu.

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Yayınlanma Tarihi:07:06,
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