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Libya Başbakanı Sarrac Türkiye’ye geliyor

Libya Başbakanı Fayez Mustafa El Sarrac yarın İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

20:58 -
Haberler Dünya
Libya Başbakanı Sarrac Türkiye’ye geliyor

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı El Sarraç’ın yarın İstanbul’a geleceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği öğrenildi. (DHA)

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Son güncelleme: 21:04 11.01.2020
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