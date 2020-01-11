Libya Başbakanı Sarrac Türkiye’ye geliyor

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı El Sarraç&#8217;ın yarın İstanbul&#8217;a geleceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği öğrenildi. (DHA). İLGİLİ HABEREconomist&#039;ten Libya analizi: Türkiye&#039;nin başarısı Ruslara bağlı. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/libya-basbakani-sarrac-turkiyeye-geliyor-5562787","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/libya-basbakani-sarrac-turkiyeye-geliyor-5562787","pageType":"yazi","pageIdentifier":5562787,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Libya Bau015fbakanu0131 Sarrac Tu00fcrkiye&#8217;ye geliyor"});aip('newsArticle', {"identifier":5562787,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/libya-basbakani-sarrac-turkiyeye-geliyor-5562787/","headline":"Libya Bau015fbakanu0131 Sarrac Tu00fcrkiye&#8217;ye geliyor","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["Cumhurba\\u015fkan\\u0131","istanbul","Libya","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","dateCreated":1578765504,"datePublished":1578765504,"dateModified":1578765867,"info":"{"seo_news":"false"}"});