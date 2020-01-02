Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nden Türkiye açıklaması!

UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa, bakanlığın resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Trablus’a saldırı kararının sorumlusunun önündeki seçenekler ya teslim olmak ya da intihar etmektir.” ifadelerini kullandı.

Başağa, açıklamasına şöyle devam etti:

“UMH meşruiyetini savunmak için her türlü adımı atma hakkına sahip. UMH’nin, öncelikli görevi sivilleri bazı dış aktörler tarafından desteklenen bir grup darbecinin acımasız saldırılarından korumaktır.”

UMH’nin tartışmasız bir şekilde meşru hükümet olarak uluslararası tanınırlığa sahip olduğunu vurgulayan Başağa, Arap Birliğinin de Suheyrat Anlaşması temelinde UMH’nin meşruiyetini tanıdığına dikkati çekerek, son toplantıda alınan kararların da bunu ortaya koyduğunu kaydetti.

TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Uluslararası arenada, Libya’nın resmi temsilcisi olarak UMH’nin tanındığına dikkati çeken Başağa şunları kaydetti:

“Türkiye ile mutabakat muhtıraları, görünürde UMH’yi tanıyan ancak el altından düşmanı destekleyenler ve bazı devletlerin sağladığı kolaylıklarla bütün milletlerden paralı askerler getirenlerin aksine kanunlara dayanarak ve aleni şekilde imzalandı.”

Başağa, açıklamasında ayrıca, “Libya’da aşırılığı, terörü, despotluğu ve zulmü reddeden sivil ve demokratik bir devlet kurmak için yıllardır şehit olanların fedakarlıklarını bir kenara atmayacağız.” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Kasım 2019 tarihinde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj’ı kabul etmişti.

2 saat 15 dakika süren görüşmede Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalanmıştı.

Öte yandan Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de Meclis’ten geçmişti. AA