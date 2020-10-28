Libya’da savaşın izleri gün yüzüne çıkıyor! Dört toplu mezar daha bulundu

Libya’da Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden sonra başlayan şiddet ve kaos uzun yıllar ülkeyi etkisi altına aldı. Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda geçtiğimiz günlerde kalıcı ateşkes için anlaşma sağlandığı duyurulsa da, iç savaşın yarattığı yıkımın etkileri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

BM’nin de tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, Haziran ayında Tarhuna’yı kontrol altına almıştı. Başkent Trablus’a 65 kilometre mesafede bulunan Tarhuna, General Hafter saflarında yer alan Kaniyat milisleri tarafından uzun yıllardır kontrol ediliyordu.

UMH’nin bölgeyi ele geçirmesinin ardından başlatılan çalışmalarda Tarhuna’da yeni toplu mezarlar bulundu. UMH’nin kayıplar bürosuna bağlı olarak çalışmalarını yürüten uzmanlar, dört toplu mezar daha tespit etti. Reuters’ın görüntülediği ve uluslararası kamuoyunun gözleri önüne serdiği mezarlarda 12 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kimliği henüz belirsiz olan kurbanları inceleyen uzmanlar, cesetlerde kafatası kırılması ve parçalanmış uzuvlar olduğunu, bunun da öldürülmeden önce işkence gördüklerine işaret ettiğini vurguladı.