Libya’da son durum: ABD’den açıklama geldi

Birleşik Devletler Afrika Komutanlığı (AFRICOM )Mayıs ayında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Libya'ya uçak sevk ederek Hafter'e hava gücü sağladığı iddiasında bulunmuştu.

Yapılan açıklamada, uçakların üzerinde bulunan ulusal işaretlerin Suriye'de kaldırıldığını ve uçakların ayırt edici işaretler olmadan Libya'ya ulaştırıldığı belirtilmişti.

Mayıs ayında Rus Mig-29 ve Su-24 uçakları Rusya'dan ayrılmıştı. O zamanlarda ayrılan tüm uçaklarda Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri'nin işaretleri bulunmaktaydı.

Suriye'deki Khmeimin Hava Üssü'ne indikten sonra, MiG-29'lar yeniden boyandı ve üzerinde ulusal işaretler olmadan tekrar ortaya çıktı. Uçaklar Rus pilotları tarafından uçuruldu.

Bu esnada Suriye'de konuşlu Rus jetleri bu uçaklara eşlik etti. Uçaklar Doğu Libya'da Tobruk yakınlarına yakıt ikmali için indi.

Daha sonra işaretlenmemiş en az 14 Rus uçağı Libya'daki Al Jufra Hava Üssü'ne teslim edilmişti.

LİBYA’DA NELER YAŞANDI?

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birlikler, ‘Öfke Volkanı’ operasyonu kapsamında ilerleyişini sürdürüyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde edilen bilgilere göre, başkent Trablus'un tüm idari sınırlarının gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldı.

UMH ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, telsiz ile UMH’nin sahadaki birliklerine ve UMH komuta kademesine Trablus'un kontrol altına alındığını duyurdu.

Kanunu, “Trablus'un idari sınırlarını kurtardık. Tüm Libya toprağını da kurtaracağız” ifadelerini kullandı. O anlara ilişkin görüntüler anbean kaydedildi.

TVEYŞE BÖLGESİ HAFTER’DEN KURTARILDI

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusunun, Trablus Havalimanı’nın güneyindeki Tveyşe bölgesini Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı duyuruldu. (DHA)

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