Libya’da tansiyonu yükseltecek gelişme: Türk gemisini alıkoydular

Libya’nın doğusunda General Hafter kontrolündeki Libya Ulusal Ordusu (LNA) güçleri, ülkenin batı kesimindeki Misrata Limanı’na giden Jamaika bandıralı bir Türk gemisini alıkoydu.

Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’ın desteklediği LNA’nın sözcüsü Ahmed al-Mismari, gece saatlerinde yaptığı açıklamada ticari kargo gemisi Mabrouka’nın 9’u Türk olmak üzere 17 mürettebatının olduğunu ve geminin taşıdığı konteynerlerin henüz incelenmediğini söyledi.

DERNA YAKINLARINDA DURDURULDU

LNA deniz kuvvetleri gemiyi doğu limanı Derna’nın yakınında durdurdu. Türk gemisinin durdurulması Libya’da birkaç hafta önce varılan ateşkes ile çatışmayı durdurdan taraflar arasındaki gerilimi artırabilir. Mismari dün Türkiye’yi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne silah yardımı yapmakla suçlamıştı.

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