Londra’da binlerce insan sokağa döküldü!

Londra'nın Parlamento Meydanı'nda bugün toplanan binlerce insan ABD'de süregelen eylemlere destek verdi.

George Floyd sloganlarıyla yürüyüşe geçen kalabalık, Parlamento Meydanı'nda dizüstü çökerek “Black Lives Matter” hareketine destekledi.

CNN'e konuşan bazı eylemciler şu açıklamalarda bulundu:

*ABD' yaşanan şeyin sadece bir kıvılcım olduğunu hissediyorum. Bu kıvılcım her yere yayıldı. George Floyd'un ölümünün bu kıvılcımı dünyaya yaydığını düşünüyorum. Bu bence inanılmaz.

*Nerede olursanız olun, bu dünya çapında bir meseledir. Bu her yerin meselesidir. Hepimizin ayaklanması gerek.