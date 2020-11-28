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Londra’da karantina ve aşı karşıtı eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alındı

İngiltere’nin başkenti Londra’da corona virüsü salgını nedeniyle alınan karantina tedbirleri protesto edildi. Polis, kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak düzenlenen gösterilerde onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Güncellenme: 21:45, 28/11/2020
Haberler Dünya
Londra’da karantina ve aşı karşıtı eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alındı

Karantina ve aşı karşıtı gösterilerde eylemciler, salgınla alakalı kısıtlamalara tepkilerini ifade eden pankartlar taşıyarak “Özgürlüğü savunun insanlığı savunun, “Sizi kontrol etmelerine izin vermeyin” şeklinde sloganlar attı.

Polis, kısıtlamaların devam ettiğine ve protesto eylemlerinin de bu kısıtlamalardan muaf olmadığına dikkati çekerek eylemcileri dağılmaları yönünde uyardı.

FOTO: REUTERS

Gazetecilere kimlik kontrolü yapılması dahil geniş çapta güvenlik önlemlerinin alındığı kentte, polisin uyarılarına uymamakta ısrar eden bazı eylemciler kelepçelerle gözaltına alındı.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Londra'nın merkezindeki meydan ve caddelerde önceki eylemlere göre güvenlik tedbirlerinin çok daha fazla olduğu, minibüsler dolusu polis ekiplerinin kentin farklı noktalarında devam eden eylemlere sürekli müdahalede bulunduğu gözlendi.

FOTO: REUTERS

Polis, “Haklarımız Koruyalım” adlı grup tarafından düzenlenen eylemlere katılanlara kısıtlama tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapılacağı yönünde sosyal medya üzerinden de duyurular yapmıştı. Eylemler sırasında göstericiler, kendilerine eden müdahale eden polis yetkililerine sert tepki gösterdi.

İngiliz medyasına göre 60'ın üzerinde kişinin gözaltına alındığı ve toplamda 300 ila 400 kişinin katıldığı tahmin edilen eylemler hâlâ yer yer devam ediyor.

FOTO: REUTERS

Amerika Corona eylem İngiltere Polis protesto sosyal medya
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