Londra’da otomobiller sular altında kaldı!

İngiltere’nin başkenti Londra’nın en işlek caddelerinden A406 ile A41’i su bastı. Caddede bakım onarım sırasında ​patlayan boru nedeniyle yollar göle döndü.

Londra İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, otomobillerinde mahsur kalan sürücülerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yerel saattle 15:30 sıralarında gelen ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerin, su borularının patlaması sonucu A406- A41 otobanlarının çift yönlü olarak sular altında kaldığı ve çok sayıda sürücünün otomobil içerisinden kurtarılmayı beklediği kaydedildi. (DHA)