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Londra’da son 24 saatte coronadan kaynaklı ölüm yaşanmadı!

İngiltere'de yetkililer, en çok corona virüsü vakasının görüldüğü Londra'da son 24 saatte corona virüsü kaynaklı can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

17:09 -
Haberler Dünya
Londra’da son 24 saatte coronadan kaynaklı ölüm yaşanmadı!

İngiltere’de corona vakalarının en sık görüldüğü kent olan başkent Londra’da, son 24 saatte hastanelerde corona virüsü salgını nedeniyle kimsenin ölmediği açıklandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İngiltere genelinde hayatını kaybeden kişi sayısı ise 55 oldu. Bu sayı, 23 Mart’tan bu yana en düşük sayı oldu.

Öte yandan İngiltere’de Pazar ve Pazartesi günleri açıklanan corona virüsü verileri diğer günlere göre daha düşük oluyor.

Bunun nedeni ise önceki günlerin tatil olması ve hastanelerde veri girişinin daha yavaş yapılması.

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