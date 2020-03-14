Londra’da yeni doğan bebeğe Corona virüsü teşhisi kondu!

Virüsün bebeğe anne karnında mı yoksa doğumda mı bulaştığı ise henüz bilinmiyor.

İngiltere'de şu an Corona virüsü nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken toplam 798 vaka bulunuyor.

ÇİN’DEKİ BEBEK VİRÜSÜ YENMİŞTİ

Çin’in Çongçing kentinde annesinde Corona virüsü tespit edilen An An adlı bebek, virüse karşı savaşı kazanmıştı.

Annenin hamileliğin 35. haftasında yapılan korona virüsü testinde pozitif çıktığı belirtilmiş, bebek sezaryen operasyonla dünyaya gelmişti.

Doğumdan sonra kontrol altına alınan ve 350 saatlik tedavinin ardından savaşı kazanmış ve hastaneden taburcu edilmişti.

Öte yandan, Vietnam'da da 2 yaşındaki bir bebeğe Corona virüsü teşhisi konmuştu. İHA