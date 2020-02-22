Loto’da 90 milyon Türkler’in yoğun olduğu yere çıktı! Ama parayı iki haftadır alan kimse yok…

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde 90 milyon Euro’yu kazanan loto kağıdına ödenen para ise sadece 18.50 Euro oldu. Bu miktar, Türkler'in yoğun olarak yaşadığı eyalete loto tarihinde çıkan en yüksek rakam.

“ÖNCE BİRAZ UTANGAÇ OLURLAR”

Konuyla ilgili açıklama yapan Münster'deki loto idaresi yetkilileri, utangaç talihliyi çok iyi anladıklarını ve lotoyu kazanan talihlilerin halkın ilgisinin azalması için beklediklerini söyledi.

Loto idaresi ayrıca, eğer birkaç kişi oynadıysa onların anlaşma yapmak için önce notere gittiğini bu yüzden işlerin de uzamış olabileceğini açıkladı.

Parayı kazanan kişi ya da kişilerin kim olduğuyla ilgili henüz bilgi sahibi olmayan loto idaresi yetkilileri, talihlinin panik yapmasına gerek olmadığını çünkü parayı almak için 31 Aralık 2023'e kadar yasal süresinin bulunduğunu belirtti.

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