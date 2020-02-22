Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Loto’da 90 milyon Türkler’in yoğun olduğu yere çıktı! Ama parayı iki haftadır alan kimse yok…

Avrupa'nın ortak şans oyunu olan Eurojackpot’ta 90 milyon Euro, 1 milyondan fazla Türk’ün yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne çıktı.

Ali GÜLEN
00:38 -
Haberler Dünya
Loto’da 90 milyon Türkler’in yoğun olduğu yere çıktı! Ama parayı iki haftadır alan kimse yok…

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde 90 milyon Euro’yu kazanan loto kağıdına ödenen para ise sadece 18.50 Euro oldu. Bu miktar, Türkler'in yoğun olarak yaşadığı eyalete loto tarihinde çıkan en yüksek rakam.

“ÖNCE BİRAZ UTANGAÇ OLURLAR”

Konuyla ilgili açıklama yapan Münster'deki loto idaresi yetkilileri, utangaç talihliyi çok iyi anladıklarını ve lotoyu kazanan talihlilerin halkın ilgisinin azalması için beklediklerini söyledi.

Loto idaresi ayrıca, eğer birkaç kişi oynadıysa onların anlaşma yapmak için önce notere gittiğini bu yüzden işlerin de uzamış olabileceğini açıkladı.

Parayı kazanan kişi ya da kişilerin kim olduğuyla ilgili henüz bilgi sahibi olmayan loto idaresi yetkilileri, talihlinin panik yapmasına gerek olmadığını çünkü parayı almak için 31 Aralık 2023'e kadar yasal süresinin bulunduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERHanau saldırısı sonrası Almanya'da flaş teklif!Hanau saldırısı sonrası Almanya'da flaş teklif! İLGİLİ HABERHanau katliamının ardından dikkat çeken ayrıntıHanau katliamının ardından dikkat çeken ayrıntı
Almanya Avrupa Euro İçişleri Bakanı para
Son güncelleme: 00:44 22.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more